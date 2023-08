《节奏地牢》衍生作：游戏《Rift of the NecroDancer》宣布延期明年发售

IT之家 8 月 16 日消息,相对于《osu!》、《世界计划 彩色舞台》此类令IT之家小伙伴们喜闻乐见的传统萌系节奏游戏,美式画风的节奏游戏相对游离于主流音游玩家群体之外,不过也有一批玩家偏爱于此类画风的游戏。

Brace Yourself Games 今日宣布,《节奏地牢》衍生作 《Rift of the NecroDancer》 从原定的今年下半年发售延期至 2024 年上半年,与此同时官方也公布了本作的发行商为 Klei Entertainment,游戏将登陆 Steam 和 Switch 平台。

▲ 图源《Rift of the NecroDancer》 官方海报

据悉,本作和《节奏地牢》处于相同世界观,其中不仅提供了“裂口模式”、“小游戏模式”、“B0SS 战模式”,还额外带来 Danny Baranowsky 与合作者们的最新原声音乐,并支持第三方 Mod、在线排行榜等内容。

▲ 图源《Rift of the NecroDancer》 官方游戏截图

▲ 图源《Rift of the NecroDancer》 官方游戏截图

官方在公告中表示,虽然游戏的开发进展顺利,不过随着追加内容的增多,出于控制质量,开发团队需要更多的时间来打磨。

据悉,《Rift of the NecroDancer》将在 9 月的 PAX West 活动中提供试玩 Demo,并计划于未来的 Steam 新品节上放出免费试玩。

