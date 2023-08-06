世嘉节奏动作游戏《Samba de Amigo : 摇摇乐派对》8 月 30 日上线 Switch，支持中文

IT之家 8 月 6 日消息，世嘉旗下全新节奏动作游戏《Samba de Amigo : 摇摇乐派对》将于 8 月 30 日（周三）在任天堂 Switch 平台发售，支持简体中文。

该作已上线预售，美区标准版售价 39.99 美元（IT之家备注：当前约 287 元人民币），豪华版售 49.99 美元（当前约 359 元人民币）。玩家可以 Joy-Con 当作沙锤，瞄准随音乐一同飞来的“节奏球”进入有效区域的时机，找准角度挥动 Joy-Con。

游戏简介：

水上派对

某位赏识阿米戈的实业家，提供给阿米戈自由使用的海边别墅。夜间泳池上会漂浮发光的球体，人们会跟着 DJ 的音乐，彻夜热舞到第二天的早上。



夜之城

超高层建筑鳞次栉比的都市。人称“不眠之城”，集诸多娱乐于一体的著名观光胜地。

此处正长期放映由阿米戈出演的音乐剧，并且正在考虑出续集。



粉红广场

聚集着紧跟节奏和可爱时尚的年轻人们的城市中心。据说在这里起舞，会给人一种轻飘飘的感觉。

宾戈和邦戈的新造型的灵感，就来源于浮在广场中央的熊雕像。