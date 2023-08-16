日媒：特斯拉电动汽车的电池 4 成依赖中国

IT之家 8 月 16 日消息，众所周知，作为特斯拉汽车重要的市场和生产地区，中国一直占有特斯拉不小的供应份额。

近日，日本经济新闻和数据分析机构日本 FRONTEO 对特斯拉的 13428 家推定供应商进行分析后发现，在蓄电池领域，中国企业的占比达到 4 成，按国家和地区来看数量最多。

报道称，此次按国家和地区对比了按行业分类代码选定的特斯拉供应商，从锂离子电池相关供应商来看，中国排在第 1 位。在总共 61 家蓄电池相关供应商中，中国企业占 39％；在 42 家“有色金属精炼”（不包括铝精炼）供应商中，中国企业占 40％，按国家和地区来看，均位列第一。

此外，在 102 家“无机化学”供应商中，中国的占比同样最高，达到 33％，由此可见特斯拉对中国的依赖程度之高。

不过IT之家从统计中发现，从选定的特斯拉所有供应商的国家和地区来看，美国企业占比最大，达到 22％；其次是中国企业，占 17％。与美国通用汽车（GM）相比，特斯拉供应商中的中国企业比例高出 4 个百分点。

日本经济新闻在文章最后指出，日本在（电动汽车电池）相关方面行动迟缓。日本经济产业省虽在 2022 年的蓄电池战略中公布了 2030 年需要 38 万吨锂的估算，但尚未采取具体的确保权益的措施及考虑回收利用限制等。除了 EV 开发，如果在锂的确保上也行动迟缓，作为日本经济的支柱的汽车产业的前景将面临风险。

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