特斯拉中国 Model S / X 再降价，全系现车可享最高 7 万元价格优惠

IT之家 8 月 16 日消息，IT之家从特斯拉官微获悉，特斯拉中国 Model S / X 现车再降价，全系现车可享 54000 元-70000 元不等的价格优惠，Model S 现车 75.49 万元起售，原价 80.89 万元起；Model X 现车 83.69 万元起售，原价 89.89 万元起，还有 3 年 / 6 年免费超充、引荐奖励、FSD 限时转移等权益。

通过好友引荐购买 Model S / X，购车人可享 7,000 元引荐奖励 (抵扣车辆尾款)、90 天增强版自动辅助驾驶功能 (EAP) 免费试用，引荐人可享 48,000 分奖励积分，可兑换超级充电里程、TeslaMic 无线话筒等。

IT之家此前报道，两天前特斯拉中国刚刚宣布，特斯拉 Model 3 现车 8000 元限时保险补贴上线。2023 年 8 月 14 日起，Model Y 长续航版起售价从 31.39 万元调整为 29.99 万元，Model Y 高性能版从 36.39 万元调整为 34.99 万元。

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