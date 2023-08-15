腾讯音乐 2023 年 Q2 营收 72.9 亿元，经调净利润同比增 48.6%

IT之家 8 月 15 日消息，腾讯音乐娱乐集团今日发布了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务业绩。

2023 年第二季度，腾讯音乐娱乐集团总收入为人民币 72.9 亿元（10.1 亿美元），同比增长 5.5%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润为人民币 15.3 亿元（2.11 亿美元），同比增长 48.6%。

在线音乐服务收入同比增长 47.6% 至人民币 42.5 亿元（5.86 亿美元），占总收入的 58.3%；在线音乐订阅收入同比增长 32.2% 至人民币 28.9 亿元（3.99 亿美元）。

此外，腾讯音乐（IT之家注：QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐等）付费用户达到 9940 万，同比增长 20.2%，季度环比增长 500 万。

腾讯音乐表示，从 2023 年第二季度下旬开始，公司积极实施了多项服务增强和风险控制措施，包括对直播功能的某些调整和更严格的合规程序，为用户提供更加以音乐为中心的用户体验。

由于这些措施，社交娱乐服务在报告季度的表现弱于预期，并将在 2023 年下半年继续面临压力。因此，官方预计总收入将出现百分之十几的下降。与 2022 年相比，2023 年第三季度同比下降，2023 年全年下降幅度为中低个位数。尽管如此，官方仍然有信心在在线音乐服务持续强劲表现的推动下，2023 年净利润将实现同比增长。

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