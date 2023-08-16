谷歌力押 Gemini AI，与微软亚马逊等竞品展开正面竞争

IT之家 8 月 16 日消息，谷歌的 Gemini AI 在今年 6 月首度公开，IT之家早前曾报道，谷歌声称“该 AI 系统将 AlphaGo 背后的技术与大语言模型相结合”，目标是让系统具有新的能力，如规划或解决问题，比 OpenAI 的 GPT-4 能力更强。

日前，据外媒 The Information 表示，谷歌似乎“绷不住了”，当下正在“争分夺秒”地准备在今年秋天发布这款 Gemini AI，以赶上 OpenAI 的 GPT-4 等竞争对手。

▲ 在 AI 大潮中，外媒认为谷歌正面临着“掉队”的风险

据外媒透露，谷歌的 Gemini AI 结合类似 GPT-4 的文本生成能力，并支持“根据文本描述创建图像”特性，因此该 AI 工具能够实现“聊天对话”、“分析图表数据”，“创建图像”，“甚至用自然语言命令控制软件”等功能。

据悉，谷歌希望 Gemini AI 能够为谷歌旗下的 Bard 聊天机器人等消费类 AI 产品提供支持，此类关键整合行为有助于谷歌云更好地与微软 Azure 等竞品展开正面竞争。

外媒同时表示，谷歌在今年秋天发布 Gemini AI 的时机至关重要，谷歌当下正面临着在 AI 层面“掉队”的危险。

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