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SunSpider 性能跑分：火狐浏览器 Firefox 已连续 2 个月超过谷歌 Chrome

2023/8/16 8:38:56 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，Mozilla 的 JavaScript 团队近日在 Are we fast yet 网站上，发布了火狐浏览器 Firefox 和谷歌浏览器 Chrome 之间的性能对比。

Mozilla 团队表示，Firefox 浏览器经过不断地调整和优化，在 SunSpider 基准测试中，已经连续两个月领先于 Chrome 浏览器。

IT之家注：SunSpider 是一个合成基准测试，主要测试 JavaScript 性能。其性能指标以执行时间（以 ms 为单位）来测量，时间越少代表速度越快。

不过在另一项测量 JavaScript 性能的 JetStream 2（来自苹果）中，Firefox 浏览器虽然也有改善，但是和 Chrome 浏览器的差距基本没有变化。

此外在测量 JavaScript 吞吐量的 Speedometer 跑分中，Firefox 浏览器的表现呈现下降的趋势，不过成绩来看略微超过 Chrome 浏览器。

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关键词：FirefoxChrome

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