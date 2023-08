SunSpider 性能跑分：火狐浏览器 Firefox 已连续 2 个月超过谷歌 Chrome

IT之家 8 月 16 日消息,Mozilla 的 JavaScript 团队近日在 Are we fast yet 网站上,发布了火狐浏览器 Firefox 和谷歌浏览器 Chrome 之间的性能对比。

Mozilla 团队表示,Firefox 浏览器经过不断地调整和优化,在 SunSpider 基准测试中,已经连续两个月领先于 Chrome 浏览器。

IT之家注:SunSpider 是一个合成基准测试,主要测试 JavaScript 性能。其性能指标以执行时间(以 ms 为单位)来测量,时间越少代表速度越快。

不过在另一项测量 JavaScript 性能的 JetStream 2(来自苹果)中,Firefox 浏览器虽然也有改善,但是和 Chrome 浏览器的差距基本没有变化。

此外在测量 JavaScript 吞吐量的 Speedometer 跑分中,Firefox 浏览器的表现呈现下降的趋势,不过成绩来看略微超过 Chrome 浏览器。

