生成式 AI 人才战打响：岗位数量翻两番，最高年薪开出 90 万美元

IT之家 8 月 16 日消息，根据华尔街报道报道，基于招聘网站 Indeed 统计数据，自今年年初以来，生成式 AI 相关的岗位数量翻了两番。

报道称目前生成式 AI 行业人才紧俏，包括亚马逊、Netflix 和 Meta 在内的诸多公司，都加大了招聘人数和招聘待遇，为了吸引经验丰富的资深 AI 专家，已经开出 6 位数薪酬。

其中 Netflix 公司因为演员和作家罢工，招募人工智能产品经理岗位，开出了 90 万美元（IT之家备注：当前约 657 万元人民币）的天价薪酬。

约会网站 Hinge 计划招聘一位人工智能副总裁，年薪为 39.8 万美元（当前约 290.5 万元人民币）；亚马逊发布了应用科学和生成人工智能高级经理招聘岗位，年薪高达 340300 美元（当前约 248.4 万元人民币）。

Capital One 发布了一份关于生成式人工智能杰出工程师的清单，提供高达 325700 美元（当前约 237.8 万元人民币）的薪水。

而沃尔玛正在为其对话式人工智能平台寻找一名高级经理，年薪在 168000 美元至 252000 美元（当前约 122.6 万元至 184 万元人民币）之间。

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