文旅部和公安部：严禁电竞酒店违规接待未成年人，每间房床位数不得超过 6 张

IT之家 8 月 10 日消息，文化和旅游部、公安部日前印发了《关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》（下称《通知》），严禁电竞酒店违规接待未成年人。

《通知》指出，本《通知》所称的电竞酒店是指通过设置电竞房向消费者提供电子竞技娱乐服务的新型住宿业态，包括所有客房均为电竞房的专业电竞酒店和利用部分客房开设电竞房区域的非专业电竞酒店。电竞酒店每间电竞房的床位数不得超过 6 张，计算机数量和入住人员不得超过床位数。

《通知》要求，严禁电竞酒店违规接待未成年人。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，属于不适宜未成年人活动的场所。电竞酒店经营者应当遵守《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。

文旅部和公安部表示，《通知》共十五条，坚持包容审慎和“小切口”监管。

一是明确业态属性。根据电竞酒店容易产生未成年人沉迷网络问题的特点，将其定性为不适宜未成年人活动的场所。

二是明确监管依据。根据《中华人民共和国未成年人保护法》第五十八条规定，严禁专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域接待未成年人。

三是建立事中监管制度。要求电竞酒店经营者强化主体责任，严格落实设置禁入标志、履行告知义务、落实“五必须”、实施网络安全技术措施、图像采集技术措施、建立巡查制度等防范未成年人进入电竞房的系列监管制度。

四是加强协同监管。要求文旅部门和公安机关建立协同监管机制，相互通报线索，并按职责对违规行为进行处罚。

《通知》规定电竞酒店电竞房的床位数不得超过 6 张，计算机数量和入住人员不得超过床位数，主要考虑：一是人员数量太多易引发治安、安全生产等问题，二是现有主要电竞游戏，一般为 5-6 人组队，多数电竞酒店设有 5 人或者 6 人间。三是前期部分地方出台的政策规定床位数不得超过 6 张，从执行看符合实际。综上，规定床位数设置最多不得超过 6 张符合行业发展实际，规定计算机数量和入住人员不得超过床位数有利于降低安全风险。

IT之家附值得关注的通知内容如下：

二、加强底线管理，严禁电竞酒店违规接待未成年人 （三）明确业态属性。本通知所称的电竞酒店是指通过设置电竞房向消费者提供电子竞技娱乐服务的新型住宿业态，包括所有客房均为电竞房的专业电竞酒店和利用部分客房开设电竞房区域的非专业电竞酒店。电竞酒店每间电竞房的床位数不得超过 6 张，计算机数量和入住人员不得超过床位数。 （四）严禁电竞酒店违规接待未成年人。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，属于不适宜未成年人活动的场所。电竞酒店经营者应当遵守《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律法规，不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。 三、强化主体责任，严格落实未成年人保护规定 （五）设置禁入标志。专业电竞酒店经营者应当在酒店入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志；非专业电竞酒店经营者应当在相近楼层集中设置电竞房并划定电竞房区域，在电竞房区域入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志。电竞酒店经营者应当在前台显著位置和客房管理系统明示电竞房区域分布图。鼓励非专业电竞酒店经营者对电竞房区域进行物理隔离、电梯控制，防止未成年人擅自进入。 （六）履行告知义务。电竞酒店经营者应当在消费者预定、入住等环节明确告知其电竞房区域不接待未成年人；通过电子商务平台等开展客房预定的，应当以显著方式提示消费者电竞房区域不接待未成年人。电子商务平台经营者应当核验电竞酒店提示信息。 （七）落实“五必须”规定。电竞酒店非电竞房区域接待未成年人入住时，经营者应当严格落实“五必须”规定: 必须查验入住未成年人身份并如实登记； 必须询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式并记录备案； 必须询问同住人员身份关系等情况并记录备案； 必须加强安全巡查和访客管理，预防对未成年人的不法侵害； 必须立即向公安机关报告可疑情况，并及时联系未成年人的父母或者其他监护人，并同时采取相应安全保护措施。 （八）实施网络安全技术措施。电竞酒店经营者应当依法制定信息网络安全管理制度和应急处置预案，实施互联网安全保护技术措施。电竞酒店经营者应当设置禁止未成年人登录计算机、消费时长提示等功能，并通过网络技术措施服务提供者向文化和旅游行政部门提供电竞房分布、设置禁止未成年人登录功能以及阻断登录情况等可查询信息。 （九）实施图像采集技术措施。电竞酒店经营者应当按照有关规定，在大厅、前台、通道、电竞房区域主要出入口等公共区域内的合理位置安装图像采集设备并设置采集区域提示标识，加强检查值守，发现有未成年人违规进入电竞房区域的，要及时劝阻并联系其父母或者其他监护人。图像采集信息应当依法留存，不得不当披露、传播，并在文化和旅游行政部门等部门检查电竞房时提供查询。 （十）建立日常巡查制度。电竞酒店经营者应当建立日常巡查制度，发现有未成年人违规进入、未实名登记擅自进入等违法行为的，应当立即制止并分别向所在地县级文化和旅游行政部门、公安机关报告。文化和旅游行政部门、公安机关等有关部门有权依法对辖区内电竞酒店的电竞房实施监督检查，电竞酒店经营者应当配合，不得拒绝、阻挠。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。