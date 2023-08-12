杭州亚运会电子竞技门票 8 月 14 日开售：以报名抽签、中签支付形式，分 4 批次启动报名

IT之家 8 月 12 日消息，杭州第 19 届亚运会官方宣布，杭州亚运会电子竞技项目门票将于 8 月 14 日陆续启动销售。

该项目以报名抽签，中签支付的形式对公众销售，包括梦三国 2、DOTA2、王者荣耀亚运版本、FIFAOnline4、和平精英亚运版本、街霸 V、英雄联盟 7 个小项全部可售场次。

根据竞赛日程安排，上述 7 个项目将分 4 批次启动报名，每个批次的报名、抽签、支付时间不同。

IT之家附具体安排：

据了解，用户可以前往杭州亚运会公众售票官方网站 PC 端或 H5 页面、智能亚运一站通・票务通参与报名。

在有效报名时间内，注册用户仅可成功提交同一场次 1 个报名申请单，且报名时间内可随时取消报名申请单，最多可取消同一场次报名申请单 10 次。每个申请单最多包含 2 名观赛人，每一名观赛人每一场次只允许成功报名一次。单场次报名申请单如达到 200 万个则将提前截止报名，截止后不可再提交报名申请单。

不论是纸质票或电子票，电子竞技项目中签申请单及门票均不可转售转送。观看电子竞技项目须实名制入场，入场需要携带本人有效身份证件和门票入场。

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