英特尔发布 XeSS 1.2 SDK，关键文件仍未开源

IT之家 8 月 16 日消息，英特尔已经为游戏开发者提供了最新的 XeSS 1.2.0 版本，附带最新的 SDK（软件开发工具包），并更新了 7 月 27 日编译的 libxess.dll 文件。

英特尔 XeSS 1.2 向后兼容 XeSS 1.0 和 1.1。此外，官方变更日志指出，新版本已经支持动态分辨率缩放，并且修复了多种 Bug，提高性能和稳定性。

目前还没有任何游戏支持 XeSS 1.2.0.13 版本，但《瑞奇与叮当：时空跳转》已经加入了“1.2.0.10”版本。

据介绍，XeSS 1.1 对于英特尔来说是一次重大升级，带来了更快的 XMX 和 DP4a 内核以及新的升级模型。

值得一提的是，XeSS 不仅支持 Intel GPU，还支持 AMD 和 NVIDIA 平台，目前 XeSS 已成为 FSR 或 DLSS 等其他竞争技术的可行替代方案。。

最新 SDK 已经提供了一个 Demo 供大家下载试用，也有文档和示例，但 XeSS 至今仍是闭源技术。IT之家也不清楚英特尔何时才会兑现开源承诺。

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