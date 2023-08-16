财报发布前多家券商上调英伟达目标价，看好其 AI“造王”地位

北京时间 8 月 16 日晚间，英伟达昨日收涨 0.43%。截至发稿，盘前涨 0.5%。下周该公司将发布季度收益报告，此前两家证券商上调了对该公司的目标股价，这进一步提高了该公司本就已经很高的预期。

因市场对人工智能潜力的积极乐观态度，并受驱动 AI 技术的组件的需求的推动，这家全球市值最高的半导体公司一直处于今年科技股上升的中心。本周，英伟达累计涨幅达到 9%。

英伟达是本周二费城半导体指数中上涨的三家股票之一。此前，好于预期的美国零售销售数据引发了对利率可能会较长时间保持在高位的担忧，令股市不安。

瑞银分析师 Timothy Arcuri 在一份研究报告中写道：“随着大量资本和新融资工具追逐新的人工智能软件和专业的云基础设施模式，英伟达实际上正在扮演‘造王者’（kingmaker）的角色。”

本月 24 日，英伟达将发布二季报。作为前哨，Arcuri 将该公司目标股价从 475 美元上调至 540 美元，美国富国银行也将其目标股价从 450 美元上调至 500 美元。本周一，摩根士丹利将英伟达列为“首选”。

富国银行分析师 Aaron Rakers 在他的研究报告中写道：“我们认为，在由人工智能驱动的架构数据中心转型过程中，很难否认英伟达作为其主要受益者的卓越定位。”

5 月 25 日，英伟达股价飙升 24%。在此之前，受市场对其用于驱动 ChatGPT 和类似服务的人工智能芯片的需求影响，该公司公布的第二季度收入预测比华尔街预期高 50% 以上。

根据金融市场数据和基础设施提供商 Refinitiv 的数据，分析师普遍预计，英伟达季度收入将增长 66%，至 111.3 亿美元；而英伟达自己的季度收入预测为 110 亿美元，上下浮动 2%。

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