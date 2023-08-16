得益于 AI 训练浪潮，外媒称英伟达今年将出货 55 万块 H100 GPU

IT之家 8 月 16 日消息，得益于 AI 大模型训练风口，今年英伟达的 GPU 供不应求，外媒此前表示英伟达的订单迅速增加，乃至已经排到 2024 年。

英伟达目前在售的 AI 训练用 GPU 有多款，其中性能最强的是去年推出的 H100，IT之家昨日曾报道，海湾国家阿联酋、沙特也都开始抢购英伟达芯片，以发力人工智能。

▲ 英伟达 H100 GPU

据外媒 Tomshardware 报道，英伟达今年内计划出售超过 55 万块 H100 加速卡，不过这种说法还没有被得到英伟达证实。

得利于产业对英伟达 GPU 的需求，知名投行摩根士丹利此前表示，芯片制造商英伟达将从 AI 领域的“巨大变化”中受益。英伟达股价当日应声上涨超 7%，收于每股 437.53 美元（IT之家注：当前约 3194 元人民币），总市值为 1.08 万亿美元（当前约 7.88 万亿元人民币）。

而英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在本月初于洛杉矶的 SIGGRAPH 大会上发表了主题演讲，他表示，该公司在 2018 年做出了一个关乎生死存亡的商业决定，把一切都押在了 AI 上。

黄仁勋坚称，“未来 LLM（大型语言模型）将处于几乎所有事物的前沿，‘人类’是新的编程语言。”

不过无论产业发展如何，显然最终得利者还是硬件制造商 —— 英伟达。

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