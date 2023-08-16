苹果 iOS 17 Beta 6 测试版用户反馈手机 QQ 出现闪退问题，官方回应正在修复中

IT之家 8 月 16 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17 开发者预览版 Beta 6 更新（内部版本号：21A5312c）以及公测版 Beta 4。

现有多个IT之家网友反馈称自己在升级最新的 iOS 17 Beta 6 测试版之后发现手机 QQ 出现闪退的问题，哪怕在 App Store 更新 QQ 后依然打不开。

对此，QQ 官方已发布公告，表示正在紧急修复中，对于体验上的不便深表歉意。

截至发稿，iOS 版 QQ 最新版依然是 8 月 5 日发布的 8.9.74 版本，更新公告如下：

- 新增魔法头像，施展魔法，打造个性化 QQ 头像；

- 若干问题修复和体验优化，聊天更顺畅。

最近更新：

- 二维码升级，炫彩动起来；

- 好友亲密关系新增“王者搭子”啦，邀请好友记录专属默契！

- QQ 核心聊天场景性能提升：

1）搜索好友或聊天记录，嗖的一声找到了；

2）聊天窗滑动查看消息，丝般顺滑不卡顿；

3）在会话窗点击“新消息”，瞬间定位到首条未读消息。

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