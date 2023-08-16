《女神异闻录：夜幕魅影》手游 8 月 18 日开启“觉醒测试”，开放 iOS 版

IT之家 8 月 16 日消息，世嘉正版授权、Atlus 深度监修、完美世界旗下黑羽工作室打造的《女神异闻录 5》手游版《女神异闻录夜幕魅影》（简称 P5X）将于 8 月 18 日开启“觉醒测试”，属于限号不计费删档测试。

官方今日开始通过短信和邮箱发布测试激活码，之前报名的玩家可以检查下是否被选中。

据介绍，本作基于 P5 的世界观设定展开故事，在深度还原原作潮酷炫风格的基础上，由全新角色和全新剧情带来全新的精彩体验！本作在忠实继承原作“日式学生体验 + 异世界冒险体验”双循环核心玩法的前提下，精心为用户提供 P5 式全新“回合制战斗 + 角色扮演”的游戏体验。

值得一提的是，本次除了安卓和 PC 外，还将开放 iOS 版本，中签用户可以在 8 月 17 日上午 10 点提前预载，然后在 8 月 18 日 10 点-2023 年 8 月 25 日 24 点开始约一周时间的测试。

IT之家提醒，虽然这款手游的美术风格、音乐、战斗玩法与《女神异闻录 5》的画面类似，而且用了类似的表现手法，但是它却采用了独立的原创剧情，与《女神异闻录 5》不同。

这款游戏的故事是发生在一名高中二年级学生身上，他因为父母长时间出国旅行，目前独居在东京杂司谷的家中，并就读于一所名为“己刮学园”的高中。随着剧情的发展，玩家将会觉醒人格面具“亚诺希克”的力量。

在游戏中，玩家需要扮演一名高中生，白天上学，放学后则进入异世界，让“魅影”（Shadow）彻底悔改并重新做人。

与女神异闻录 5 相比，该游戏的印象空间更为广阔，同时进入“印象空间”（Mementos）和“宫殿”（Palace）也不会消耗玩家的时间，而是需要消耗玩家的体力，类似于手游中的“日常副本”。

此外，游戏在战斗系统上进行了一些创新，如新增了名为“Highlight”的全新攻击方式，它能够集中攻击单个敌人，并造成更高的伤害。

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