外媒分析苹果 iPhone 15 系列手机泄露图，声称“至少三款机型将配备全速雷电 4”

IT之家 8 月 16 日消息，外媒 ChargerLab 引用此前泄露的多张苹果 iPhone15 系列手机尾插照片，声称苹果 iPhone 15 系列中至少有三款将支持雷电 4。

外媒表示，照片中的三个 USB-C 元件包含额外的 IC，放大后可以发现，这个 IC 是一个 Retimer 芯片。这表明 iPhone 15 系列的多个型号将支持雷电 4 的 40Gbps 高速数据传输。

▲ ChargerLab 网站转载的 iPhone 15 系列尾插泄露图

▲ ChargerLab 网站转载的 iPhone 15 系列尾插泄露图

▲ ChargerLab 网站转载的 iPhone 15 系列尾插泄露图

外媒声称，他们已经检查了至少三张泄露的照片（这些照片来源于 X 平台知名数码博主 Kosutami、Majin Bu、lipilipsi 等人），他们在所有照片上都发现了明显的 Retimer 芯片，外媒据此认为，至少有三款 iPhone 15 将采用具备雷电 4 40Gbps 高速数据传输能力的 USB-C 接口。

考虑到苹果公司目前已经在 iPad Pro 产品线中应用雷电 4 接口，因此IT之家认为，苹果公司为 iPhone 15 Pro 系列机型带来雷电 4 也并不意外。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。