因业务低迷，消息称三星计划暂停部分工厂 NAND 闪存生产

IT之家 8 月 16 日消息，据韩国电子时报报道，为了克服低迷的存储器市场状况，三星电子计划停止其位于韩国平泽市 P1 工厂的部分 NAND 闪存生产设备。

业内人士透露，三星目前正在考虑停止 P1 工厂 NAND Flash 生产线部分设备的生产，该生产区主要负责生产 128 层堆叠的第 6 代 V-NAND，其中的设备将停产至少一个月。

外媒表示，鉴于市场持续低迷，业界猜测三星的 NAND Flash 产量可能会减少 10% 左右，而三星在近来 4 月份发布的 2023 年第一季度财报中也正式宣布存储器减产计划。三星更是在发布今年第二季度财报时表示，2023 年下半年三星将重点削减 NAND Flash 领域的产量。

半导体公司通常采用“减产期间保持设备运行而不生产晶圆的方法”，这主要是因为如果设备完全关闭，重新启动期间“重新建立工艺、达到产量”需要额外的时间和经济成本，不过三星当下正在考虑停止设备运转，因此可以看出三星确实“下定决心”将大幅度削减成本。

IT之家早前曾报道，包括半导体在内的三星设备解决方案（DS）部门仅在 2023 年上半年就累计亏损 8.94 万亿韩元（当前约 487.23 亿元人民币），因此“降低成本”显然成为三星当下存储目标的重点。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。