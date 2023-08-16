三星电子出售 ASML 部分股份：获得约 3 万亿韩元，为半导体业务筹集资金

IT之家 8 月 16 日消息，三星电子在持有荷兰半导体设备制造商 ASML 的股份七年后，决定出售其中一部分。这一举动被解读为为投资筹集资金的努力，尤其是在今年该公司的营业利润接近亏损的情况下。

根据三星电子 8 月 15 日发布的半年度报告，该公司在 ASML 的持股从第一季度的 629.7787 万股减少到第二季度的 275.0072 万股，减少了 354.7715 万股。因此，三星电子在 ASML 的股份从 1.6% 降至 0.7%。持股的账面价值（市值）从约 5.59 万亿韩元降至 2.6 万亿韩元。

三星电子在第二季度抛售了部分 ASML 股份。考虑到 ASML 近期的股价，估计三星从这次出售中获得了约 3 万亿韩元（IT之家备注：当前约 163.5 亿元人民币）的收入。

此外，在第二季度，三星电子还剥离了中国电动汽车制造商比亚迪的 238 万股（0.1%）和韩国综合设备公司 SFA 的 154.4 万股，可能获得了约 1500 亿韩元的投资能力。

为了与 ASML 建立战略合作，三星电子在 2012 年以 363 亿韩元的价格收购了 ASML 3.0% 的股份（1259.5575 万股），ASML 是世界上唯一一家生产极紫外光（EUV）光刻设备的公司。到 2016 年第三季度，三星电子已经出售了约一半的股份，约 1.4%，价值 7500 亿韩元。

从投资回报率来看，三星电子赚得盆满钵满。仅这次出售的股份就获得了相当于 2012 年初始投资近十倍的利润。

此次出售股份被视为三星为半导体投资筹集资金的举措，尽管全球经济放缓，三星电子仍然继续增加投资以增强未来竞争力，这从其今年上半年在半导体业务上创纪录地投入了 23.2473 万亿韩元（当前约 1266.98 亿元人民币）就可以看出。

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