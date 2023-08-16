凯迪拉克 Celestiq 电动汽车实拍图曝光：约 34 万美元起，可进行私人定制

IT之家 8 月 16 日消息，外媒 motor1 日前曝光了一组凯迪拉克 Celestiq 测试谍照，该车定位于中大型车，将于今年 12 月量产，售价达 34 万美元（IT之家注：当前约 244.1 万元人民币）。

据悉，这款电动汽车采用全手工打造，装配团队单次工作不超过 6 辆，产量有限，同时支持个性化定制，每一辆车都有自己不同的特点。

▲ 图源 外媒 motor1

此次曝光的谍照主要展示了车辆的侧后方，可以看到该汽车采用了“大溜背”设计，并使用了“逐渐下沉的曲线和两侧收窄的造型”以在凸显运动感的同时降低风阻系数，此外，汽车的车尾还配备了一个电动可调扰流板。

▲ 图源 外媒 motor1

此外，曝光照片中的凯迪拉克 Celestiq 整体依旧延续着概念车上的设计，搭载了竖状的灯带以及可点亮的大尺寸封闭格栅，同时取消了门把手，用户可通过按键来进行车门的开启或关闭，理念十分超前。

▲ 图源 外媒 motor1

凯迪拉克 Celestiq 最早于 2022 年 10 月正式亮相，是截至目前基于通用奥特能平台研发的最贵车型，当时消息称该车售价将超过 30 万美元，并支持车主依自己喜好私人定制。

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