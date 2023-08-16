全球首创仿生机械臂技术！追觅科技 X30 系列扫拖机器人亮相：8000Pa 吸力惊人

IT之家 8 月 16 日消息，‏‏8‏‏月‏‏16‏‏日，在‏‏2023‏‏世界机器人大会上，追觅‏‏科技‏‏正式推出了追觅仿生机械臂尖端旗舰扫拖机器人‏‏X30‏‏，这是在上一代‏‏追觅‏‏X20‏‏系列推出‏‏后，追觅扫地机器人产品线再度迎来的一次重磅‏‏创新和升级。‏

‎‏8000Pa ‏‏吸⼒‏‏+‏‏4‏‏大首创技术领衔，扫地机器人更实用了‏

‏具体来说，追觅‏‏X30‏‏系列这次核心的看点之一，就在于实现了目前家用扫地机器人最高的‏‏8000Pa‏‏吸⼒‏‏，‏‏完成了行业新突破‏‏。‏

‏超大吸力的意义在于，过去我们用扫地机器人清扫时，像地板缝隙、地毯积灰还有厨房大颗粒垃圾等，经常清扫不干净，本质原因其实就是吸力不够大。而追觅凭借追在高速数字马达积累的技术优势，再度挖掘风机性能潜力，实现了 8000Pa 行业天花板级别大吸力，马达速率达到了 3.55 万转 / 分钟。可以说是简单粗暴，相信‏‏清洁‏‏结果也会是直接有效。‏

‏除了突破性的‏‏8000P‏‏a 吸力，‏‏追觅‏‏X30‏‏系列‏‏这次‏‏还‏‏拥有‏‏4‏‏大全球首创技术，分别是首创仿生机械臂、首创基站清洗盘紫外线 UV 杀菌、首创圆盘拖布清洗盘自清洁，以及追觅⾸创「毛发切割」滚刷。‏

‏首先看‏‏全球‏‏首创仿⽣‏‏机械臂‏‏2.0‏‏。‏‏仿生机械臂‏‏技术在‏‏追觅‏‏X20‏‏系列上‏‏一经‏‏首发，‏‏即成‏‏为今年火爆全网的扫地机器人产品‏‏。‏

‏具体来看，仿生机械臂‏‏技术主要是针对扫地机器人拖地时，遇到桌椅腿、门缝、台阶、墙角等地方，由于产品本身造型难以与这些特殊场景较好地贴合，导致存在‏‏“‏‏拖地盲区‏‏”‏‏，这可谓是困扰行业的一个难题。仿⽣‏‏机械臂‏‏2.0‏‏技术让追觅‏‏X‏‏3‏‏0‏‏系列在拖到这些场景时，可以将拖布往外延展，因为拖布模组相比产品本身更小更薄，因此能够清扫到过去的盲区‏‏，沿边距离达到‏‏<‏‏0.2cm‏‏。‏

‏同时‏‏在仿生机械臂‏‏2.0‏‏版本上，‏‏追觅重新编译算法，优化了多场景下沿边清扫的能力，因此再遇到桌椅腿、门缝、台阶等典型困难场景时，就能更彻底‏‏地‏‏拖洗干净了。‏

‏另外一项‏‏首创‏‏是‏‏基站‏‏清洗盘‏‏UV‏‏紫外线杀菌技术。能实现比日晒更深度的杀菌效果。之前我们用扫地机器人拖完地，虽然基站能对拖布进行清洗，有些产品可能还支持银离子杀菌，但这些都不能彻底杀菌，拖布洗完后难以晾干，时间久了又会滋生细菌，导致拖布会散发难闻的味道，影响使用，还不卫生。‏

‏而这次追觅‏‏X30‏‏系列加入的‏‏ ‏‏UV ‏‏紫外线杀菌技术，会在拖布洗完后，用紫外线灯照射拖布‏‏30‏‏分钟，这相当于阳光直射‏‏ ‏‏7 ‏‏个⼩时的强度，杀菌效果甚至比直接把拖布拿出去晒更有效。如此，就不用再担心拖布洗完后时间久了会发臭。‏

‏接下来是首创的圆盘拖布清洗盘自清洁技术，这个技术采用了基站底盘双刮条设计，可随时刮净清洗盘，再也⽆需⼿动拆卸清洗。同时还有自动加注清洁液、主机⽔路⾃清洗等新功能，让用户使用起来更加省心。‏

‏然后是首创‏‏「毛发切割」滚刷。相信大家使用扫地机器人时都有感触，用久了，拆下滚刷就会发现两端缠绕着一圈毛发，这很影响滚刷的工作效果。‏

‏追觅‏‏X30‏‏系列的「毛发切割」滚刷就是来解决这些问题的，它用上了航天级精钢⼑头，具有⾼硬度、⾼耐磨性和⾼抗腐蚀性等优点，三重⼑组排列，从而能更好地解决清扫时毛发卡主刷头的问题。‏

‎除了上面的 8000Pa 吸力和 4 大首创技术，‏追觅‏‏X30‏‏系列还有升级的智能复洗复拖‏‏2.0‏‏技术，采用全新‏‏AI‏‏视觉方案，能够实现脏污辨别，精准定位这一小块区域，停留浸润慢拖，消灭顽固污渍。‏

‏最后‏‏，‏‏在洗拖布方面，追觅‏‏X30‏‏系列还支持‏‏58‏‏℃‏‏热水洗拖布，热⽔温度达油类物质熔点时，分⼦运动速度加快，这样可以加速软化和熔化顽固油污，减少油渍残留。‏

‏整体来说，追觅‏‏X30‏‏系列所做的所有升级，几乎都是在围绕深度清洁和高度智能化进行强化，这样的路径，也是符合扫地机器人市场下一阶段的升级方向的。‏

‏扫地机器人行业遇创新瓶颈，需回归产品本质和技术导向‏

‏根据奥维云网数据，国内扫地机器人市场 5 月份销售额突破 13 亿元，同比上涨 14.8%，销量 28.7 万台，同比上涨 16.4%，是 2023 年以来扫地机器人月度销量同比首次转正。‏

‏同时，618 期间数据显示，扫地机器人在促销期初期销售额达到 12.3 亿元，同比增长 4.15%，销量达到 35 万台，同比增长 8.7%。‏

‏可以说，在经历 2022 年的市场放缓之后，2023 年年中以来，扫地机器人市场‏‏开始‏‏回暖。‏

‏另一方面，根据‏‏euromonitor‏‏的数据，‏‏2022‏‏年国内扫地机器人的渗透率还仅为‏‏5.6%‏‏，市场还有很大的空间需要挖掘。‏

‏而提高扫地机器人市场渗透率的必然之路，就是通过技术创新来深度优化和完善产品体验‏‏。毕竟自从带基站的全能型扫地机器人出现，从扫地拖地到集尘、洗拖布、上下水等，整个家庭清洁链路能卷的点几乎都被卷完了。接下来该往哪里创新，成为行业需要共同面对的难题，这时‏‏很容易会‏‏出现重营销轻研发的倾向。‏

‏但其实，如果回归扫地机器人的产品本质：清扫和拖地，就能发现日常使用中消费者的痛点一直存在，比如地缝、大颗粒垃圾扫不干净的问题、比如顽固污渍拖不干净、拖不到的问题等等，再比如清扫路线还不够智能、还是会被困住的问题，这些都需要在扫地机器人的核心技术上做更深度的研发创新。‏

‏扫地机器人在深度清洁和智能化方面最核心的技术，归根结底莫过于马达和算法。而追觅科技，恰恰就是以⾼速数字马达、智能算法、流体⼒学及机器⼈控制等⽅⾯为核心竞争力的。比如他们成立之初就是从马达做起的，打破了国外技术对高速马达的垄断，如今能实现量产‏‏16‏‏万转，⽣产‏‏18‏‏万转，储备‏‏20‏‏万转，这在国际上都是领先的。‏

‏从这个角度来看，追觅‏‏X30‏‏系列这次的诸多升级看点，其实也都是追觅科技在这些核心技术创新上领先的体现，同时也一定程度上是为市场的迭代和发展起到了引领的作用。‏

‏总之，期待接下来扫地机器人市场能够更快迎来突破，在产品层面上回归到研发和创新导向，真正通过实用性的功能带来使用体验的切实提升。‏

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