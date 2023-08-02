大疆运动相机 Osmo Action 4 发布：1/1.3 英寸传感器、支持 4K / 120fps，2598 元起

IT之家 8 月 2 日消息，DJI 大疆今日正式发布全新一代旗舰运动相机 Osmo Action 4，标准版官方售价 2598 元，全能套装版 3298 元。

IT之家整理 Osmo Action 4 官方介绍如下：

Osmo Action 4 主打旗舰画质，搭载强大的 1/1.3 英寸图像传感器，等效像素尺寸达 2.4μm，配合 f / 2.8 光圈，用户可拍摄 4K / 120fps、155º 超大视角视频。10-bit & D-Log M 专业色彩模式可记录超 10 亿种颜色和更宽的动态范围，在高动态录制或多颜色场景下，画面色彩过渡依然平滑、自然，同时保留更多明暗部位细节，为后期制作开辟更多可能。

Osmo Action 4 具备多模式增稳功能，其中 360º 地平线增稳（HorizonSteady）功能不仅能有效抵消相机各个方向的抖动，还能同时对倾斜角度进行水平校正，即使在剧烈颠簸或可能产生 360° 旋转的拍摄场景下，画面也能始终保持水平锁定。超强增稳 3.0（RockSteady）智能防抖算法，它在保持相机稳定的前提上，还可拥有第一人称视角拍摄下的运动冲击感。

大疆表示，Osmo Action 4 机身坚固，为更好地适应水下拍摄，裸机防水进一步提升至水下 18 米 ，搭配防水壳更可实现深达 60 米 的防水安全保护。Osmo Action 4 采用高强度玻璃，可疏水镜头，保证水下画面仍清晰可见。此外，Osmo Action 4 配备色温传感器，能呈现真实自然的水中色彩，直出即可分享，省去繁复的后期调色操作。配合 DJI Mimo App 的水下色彩还原功能，使 Osmo Action 4 无论在光源复杂的室内环境，还是不同深度的潜水场景，均可呈现更多细节和更通透的色彩。

续航能力方面，Osmo Action 4 具备 1770mAh 的电池容量，常温环境下，录制 1080p / 24fps 视频最高可达 160 分钟的超长续航；即便在-20℃的低温环境下，最长也能录制 150 分钟，从而满足用户在绝大多数运动场景下的拍摄体验。此外，Osmo Action 4 具备快充技术，搭配 DJI 30W 充电器可在 18 分钟内达到 80% 电量。

Osmo Action 4 仍采用磁吸快拆设计，抗冲击力强劲、连接牢固，可实现多机位、多配件的灵活转换，快速切换不同视角。结合横竖拍保护框，用户可轻松切换竖拍形态，秒拍竖版无损视频。同时，相机前后屏均支持触控操作，参数调整、模式切换、画面回放都无需翻转相机，前后屏交互界面也会跟随相机横竖模式进行切换。此外，前后屏、玻璃镜头保护盖 均能抗水渍干扰，防污防刮，可有效保护镜头。

收音方面，官方称 Osmo Action 4 为用户打造高品质收音，在拍摄期间，阵列式麦克风可实现出色的拾音效果。相机底部内置隐藏式麦克风，配合机内 AI 智能降风噪，即使在大风环境下进行拍摄，音效依然清晰。除此之外，支持外接具备双通道无线收音系统的大疆麦克风 DJI Mic，最远可实现 250 米传输距离 。

配件方面，Osmo Action 4 全面升级配件阵容。在骑行场景下，用户可舒适穿戴骑行胸带，打造更强代入感的沉浸式第一视角；滑雪场景下 Osmo Action 1.5 米延长杆套件体积小巧，易于握持，可在 0.3 米至 1.5 米之间自由伸缩，进行自拍或多角度跟拍。此外，还有 GPS 蓝牙遥控器、360° 腕带、漂浮手把、车座支架、迷你延长杆、迷你车把夹等。

Osmo Action 4 具有标准套装及全能套装版两种，除运动相机外，均配有横竖拍保护框、锁紧螺杆、快拆转接件、快充线等丰富配件。此外，全能套装版额外配备多功能电池收纳盒、多块耐寒长续航电池及 1.5 米延长杆，用户可根据自身需求自行选择。

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