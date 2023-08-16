阿维塔宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的汽车品牌

IT之家 8 月 16 日消息，今日，宁德时代召开新品发布会，推出了全新的“神行超充电池”，这也是全球首款磷酸铁锂 4C 超充电池。

阿维塔科技作为战略合作伙伴受邀参会，会后宣布将成为首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌（IT之家注：阿维塔是华为、宁德时代、长安汽车等公司共同投资的高端纯电动汽车品牌），仅需充电 10 分钟即可补充 400 公里续航。

除此之外，极氪汽车也发布了一张海报，宣布成为宁德时代品牌生态伙伴，但不确定是否包含在首批搭载宁德时代神行超充电池的新能源汽车品牌中。

据介绍，神行超充电池支持充电 10 分钟，续航 400 公里，即使在-10°C 低温环境下也可实现 30 分钟充至 80%。

该电池搭载了超电子网正极技术、石墨快离子环负极技术、超薄 SEI 膜、超高导电解液配方、高孔隙率隔离膜，总续航可达 700 公里。

宁德时代表示，神行超充电池将于 2023 年底量产，2024 年第一季度上市，届时就可以买到搭载神行超充电池的汽车。

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