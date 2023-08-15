阿维塔 12 官宣：将亮相 9 月德国慕尼黑车展，开启全球首秀

IT之家 8 月 15 日消息，阿维塔汽车今日宣布，阿维塔 12 将于当地时间 2023 年 9 月 3 日-9 月 7 日在德国慕尼黑车展正式亮相，开启全球首秀。

在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 373 批）中，阿维塔 12 已经通过了申报。申报信息显示，该车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm，车身外观沿用阿维塔 11 的家族设计，配有视觉效果一体化的长条状日间行车灯，部分车型搭载了电子后视镜。

动力方面，新车搭载由华为技术有限公司提供的驱动电机，提供 230kW 单电机和 195kW / 230kW 前后双电机两种动力可选，电池由四川时代新能源科技有限公司提供。

据IT之家此前报道，阿维塔在上个月举行合作伙伴招商大会，CEO 谭本宏在会上透露，该公司将提前完成四年四车的产品规划。首款轿车阿维塔 12 将于三季度亮相、年内交付，E15、E16 的两款新车将于明年上市。谭本宏指出，2024 年将是其冲击份额的关键之年。

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