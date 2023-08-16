社交平台 X 调整广告政策，以后推广账户会更麻烦

北京时间 8 月 16 日下午消息，社交媒体公司 X（推特）发邮件给广告客户称，以后不会再在时间线内放置 Promoted Accounts（推广账户）广告，广告主往往通过此广告吸引新粉丝。

推特的广告产品主要有三类：Promoted Trends（趋势推广），Promoted Accounts（推广账户），Promoted Tweets（广告推）。如果用户想推广账户，可以付费打广告，这让是“Promoted Accounts”。

时间线就是出现在用户推特首页的内容，由用户粉丝的“赞”“回答”等动态构成。广告主会用“推广账户”广告在时间线内推广品牌，用户如果感兴趣，可以通过“Follow”按钮关注。

报告称，在 X 公司全球年营收中有超过 1 亿美元来自 Follower Objective 广告，也就是来自“推广账户”的广告。

新举措有何影响呢？以后如果想在推特平台获取关注者，途径会少一条。自马斯克接管推特之后，X 公司正在开发基于多媒体工具（比如广告视频）的新广告产品，“推广账户”没有这样的功能。

在过去一段时间推特广告主不断流失，6 月 5 日 NBC 环球前广告主管 Linda Yaccarino 成为推特新任 CEO，她正在努力重塑推特形象，追回广告主。

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