日产中国公布 7 月销量业绩：总销量 59507 台同比下降 4 成，东风日产销量 5.65 万台

IT之家 8 月 5 日消息，日产中国在 8 月 4 日公布了中国区 2023 年 7 月销售业绩。IT之家附主要数据如下：

日产中国总销量：59507 台

东风日产（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量：56495 台

郑州日产（轻型商用车事业板块）销量：3012 台

截至 7 月末的今年累计销量：418016 台

对此，日产中国管理委员会主席，东风汽车有限公司总裁山崎庄平（Shohei Yamazaki）表示：“面对中国市场商业环境的变化，我们需要保证业务的可持续发展，同时在适当的时机，加快导入更加适合市场需求的、更合适价格的产品。”

IT之家此前报道，日产汽车 CEO 内田诚（Makoto Uchida）在上月底的一场简报会上表示，他最近访问了中国，并与合资伙伴东风汽车集团举行了会谈：“不幸的是，我们的销售前景现在远远低于我们的生产能力。”

内田诚表示，他预计日产在中国的盈利复苏需要一段时间，并称在秋季之前会就日产在中国市场的新阵容提供更多细节。

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