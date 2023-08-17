腾讯《冒险岛：枫之传说》手游 iOS / 安卓全平台今日上线

IT之家 8 月 17 日消息，由 NEXON 研发、腾讯联运的冒险岛 IP 正版手游《冒险岛：枫之传说》今日全平台正式上线。

《冒险岛：枫之传说》开放安卓-微信、安卓-QQ、iOS-微信、iOS-QQ 4 个大区，每个大区下设多个服务器。本次为正式上线版本，不限号不删档。

IT之家注：目前各区服数据不互通，官方承诺会在上线后尽快推进互通改造。

移动端设备要求如下：

游戏官方表示，在 8 月 17 日~9 月 19 日期间，游戏会与腾讯手游助手独家合作，仅支持通过腾讯手游助手体验游戏，市面上其他模拟器无法使用。

《冒险岛：枫之传说》在延续《冒险岛》MMORPG 玩法框架的基础上，针对移动端的特性进行了大量适配性调整。游戏号称复刻了多职业养成、多地图探索、BOSS 挑战、DIY 搭配等多种端游经典玩法，还增加了离线自动挂机功能。

《冒险岛 Online》是一款由韩国 WIZET 和 NEXON 制作开发的 2D 横版卷轴网络游戏，于 2004 年 7 月在中国大陆地区上线，是不少人的青春游戏回忆，腾讯和 NEXON 也算是“老歌新唱”，但究竟能否获得玩家的青睐，还需要看后续表现。

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