好评如潮，《完美音浪》游戏活跃玩家数量超过 300 万

IT之家 8 月 17 日消息，游戏开发商 Tango Gameworks 今天发布推文，表示 Xbox（和 PC）独占游戏《完美音浪》（Hi-Fi Rush）活跃玩家数量已经超过 300 万。

IT之家注：《完美音浪》于今年 1 月 26 日发行，Tango 在今年 3 月宣布该游戏活跃玩家数量超过 200 万，在过去几个月时间内，再次增加了 100 万。

目前这款游戏在 Steam 平台上共有 15721 名玩家评论，综合评价为好评如潮。

官方游戏介绍如下：

感受节拍，扮演想成为摇滚巨星的阿茶，和他凑起的杂牌军一起用喧闹的节奏战斗来反抗邪恶的机械义肢企业帝国！

当初带给各位《邪灵入侵 ®》和《幽灵线 ®：东京》（真的没开玩笑）的 Tango Gameworks 这次将推出《Hi-Fi RUSH》，在这款全新的动作游戏中，所有角色、游戏世界和战斗过程全都畅快有型地和音乐同步！

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