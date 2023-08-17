B 社公开《星空》游戏新内容：可购买房产等

IT之家 8 月 17 日消息，B 社（Bethesda）于今天举办了一场关于《星空》游戏的 Q&A 问答活动，回答了很多玩家感兴趣的内容。

IT之家根据消息源 Klobrille 提供的信息，汇总关于《星空》游戏的新消息如下：

玩家可以在所有主要城市内获得“房产”。有些房产需要玩家通过购买方式获得，有些是通过完成特定任务奖励得来。

玩家如果选择犯罪，可以选择坐牢、也可以在被捕之后支付罚款，甚至可以拒捕并选择逃亡。游戏中有文明，有政府，有法律。

游戏中某些物品认定为“违禁品”，玩家可以通过走私方式隐藏通过安全检查。

所有可玩的派系都可以独立完成。

玩家最多可以邀请 20 名有名称的角色加入团队，而且每个角色都有自己的背景，优势，弱点和故事。

同伴在游戏中有着巨大的作用，是推进剧情发展的重要一环。

《星空》的 Xbox Series X|S 和 Windows PC 版将在当地时间 8 月 17 日开始预载，Steam 版本 8 月 30 日预载。

游戏介绍：

2330 年，人类已跨出我们所在的太阳系，在新的星球上定居下来，太空旅行也已成为人类的日常。在这款 Bethesda Game Studios 迄今为止最宏大的游戏里，你将加入群星组织这个在星系中寻找稀有神器的太空探险者团体，展开探索广袤宇宙的旅程。

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