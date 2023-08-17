Vault Edition 版《使命召唤：现代战争 3》游戏细节曝光

IT之家 8 月 17 日消息，消息源 @heyimalaix 近日分享了 Vault Edition 版《使命召唤：现代战争 3》游戏的相关细节。

IT之家根据该消息源分享的宣传海报，汇总 Vault Edition 版《使命召唤：现代战争 3》游戏主要内容如下：

Nemesis Operator 包：引入 Price、Ghost、Warden 和 Makarov 四位操作员皮肤。

2 个武器库

BlackCell Season 1 + 奖励 tier 跳级（包括战斗通行证，1100 CP，50 tier 跳级等）

抢先体验公开测试版

抢先体验活动（11 月 2 日开始）

Soap Operator 包已经向《现代战争 1/2》开放。

《使命召唤》系列是全球最受欢迎的第一人称射击游戏之一，每年都会推出新作，吸引无数玩家的关注。今年 11 月 10 日，《使命召唤》系列的最新作品《使命召唤：现代战争 3》将在 Xbox One 和 PlayStation 4 平台上发售。然而这款备受期待的游戏售价不菲，高达 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

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