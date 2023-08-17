8 月 31 日开启 Beta 封测，世嘉放出《土狼》游戏新实机预告

IT之家 8 月 17 日消息，世嘉今天放出了《土狼》（Hyenas）的实机预告，展示了这款游戏部分角色的技能，以及战斗玩法。

《土狼》是由 Creative Assembly 开发、世嘉发行，以英雄为基础的多人撤离射击游戏，玩家将扮演与社会格格不入的反英雄，与其他小队和安保部队比拼，通过史诗般的零重力战斗窃取宝贵的商品。

世嘉还宣布将于 8 月 31 日开启 PC Beta 版封闭测试，目前已经在 Steam 平台接受注册申请。

IT之家在此附上官方介绍如下：

《HYENAS》是一款以英雄为基础的多人撤离射击游戏。选择一只土狼来扮演（每只土狼都有独特的武器、能力和个性），然后组成三人小队并窃取有价值的商品。这争夺战就发生在从地球返回火星的巨大主题“掠夺船”上，船上载满了打捞上来的商品供你的队员偷窃。

与其他四个突袭队伍进行竞争：你的目标是找到并破解安全的保险库，偷走足够的商品，然后安全逃脱。挡在你路上的不仅是对手玩家，还有“火星警察”—— 他们是会不惜生命保护珍贵货物的安全部队。

一旦一个团队偷走了足够的商品，他们就会激活掠夺船的 VIP 撤离点，这将会在地图上显示出来。你必须找到它并自己逃脱，或阻止其他人逃脱。第一个逃脱的队员是赢家，所以确保你就是那位逃脱的人！

每只土狼的独特武器和能力都使快速而疯狂地战斗升华。此外，每艘掠夺船都具有零重力区域，其中一些可以打开和关闭。当重力不再是一个考量时，枪战将呈现出一个全新的维度：敌方玩家可以从任何方向攻击你，所以你必须随时保持警惕，或者确保自己先伏击他们。

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