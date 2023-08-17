英特尔宣布终止收购高塔半导体，支付 3.53 亿美元“分手费”

8 月 17 日消息，当地时间周三，英特尔宣布终止收购以色列半导体代工厂高塔半导体（Tower Semiconductor），原因是无法及时获得合并协议所要求的监管批准。

根据合并协议的条款，英特尔将向高塔半导体支付 3.53 亿美元的终止费，这完全抵消了英特尔代工服务（简称 IFS）部门在 2023 年第二季度获得的 2.32 亿美元营收。

高塔半导体创立于 1993 年，总部位于以色列，是一家致力于半导体制造的纯粹的独立专业代工厂，该公司主要根据客户的设计或其他第三方的设计为客户制造半导体。

虽然与市场领导者台积电相比，高塔半导体的规模较小，但它拥有丰富的经验和客户，这对英特尔来说是一个好处。

2022 年 2 月 15 日，英特尔宣布将以 54 亿美元的价格收购高塔半导体。最初，这笔收购交易预计将在一年内完成，但最后期限被延长了两次。

在首次宣布收购时，这笔交易被称为“高度互补的交易”，将在英特尔成为全球代工服务和半导体制造能力的主要供应商的计划中发挥关键作用。

与许多合并交易一样，这笔交易需要获得包括中国在内的全球多家监管机构的批准。但最终，由于监管障碍，这笔交易被终止。据悉，这笔拟议中的交易在除了中国以外的所有地方都获得了批准。在与英特尔的交易告吹后，高塔半导体的股价开始下滑。

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