文心一言现已上线百度搜索、文档摘要、文本转视频等 5 个原生插件

IT之家 8 月 17 日消息，深度学习技术及应用国家工程研究中心 8 月 16 日举行 WAVE SUMMIT 深度学习开发者大会，百度首席技术官王海峰在大会上表示，文心一言大模型现已上线 5 个原生插件：百度搜索、览卷文档、E 言易图、说图解画、一镜流影。同时，文心一言现已支持一次同时使用 3 个插件，官方称在扩展大模型能力边界的同时，更能适应场景需要。

IT之家附上述插件官方简介如下（除百度搜索）：

览卷文档 ：原 ChatFile，可基于文档完成摘要、问答、创作等任务。

一镜流影： AI 文字转视频，从主题词、语句、段落篇章等文字描述内容，一键创作生成视频。

E 言易图： 基于 Apache Echarts 为您提供数据洞察和图表制作，目前支持柱状图、折线图、饼图、雷达图、散点图、漏斗图、思维导图（树图）。

说图解画：基于图片进行文字创作、回答问题，可帮助用户写文案、想故事。

就在不久前的 8 月 12 日，新华社研究院中国企业发展研究中心昨日发布了《人工智能大模型体验报告 2.0》，选取 360 智脑、百度文心一言、澜舟 Mchat、商汤商量、讯飞星火、阿里通义千问、昆仑天工、智谱 ChatGLM 共 8 种大模型产品进行评测，根据基础能力、智商能力、情商能力、工具提取四个维度计算总分，其中百度文心一言排名第二。

讯飞星火：1013 分

百度文心一言：1010 分

商汤商量：983 分

智谱 ChatGLM：983 分

360 智脑：951 分

昆仑万维天工：943 分

阿里通义千问：935 分

澜舟 Mchat：932 分

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。