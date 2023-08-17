支付宝：小程序商家活跃数增长 119%，推出全新“国际版”

IT之家 8 月 17 日消息，今日支付宝举行 2023 合作伙伴大会，同时宣布将推出全新的支付宝“国际版”。此外，蚂蚁集团副总裁、支付宝数字商业事业部总经理何勇明公布了旗下生态发展最新数据：过去一年，支付宝小程序上架活跃数增长 119%，商家成交额上涨近 8 成，数字化活跃服务商规模增长 103%。

另据今年上半年社科院发布的平台价值研究报告显示，截至 5 月下旬，支付宝小程序数量已超 400 万，作为商家数字化经营载体“具有显著的成本优势”，报告称支付宝小程序可降低大型企业 20-60% 的开发成本，以小程序为核心的基础套装可减少中小商家至少 3 万元的前期投入成本。

至于“国际版”，这次并非其首次亮相。IT之家7 月 21 日曾报道，蚂蚁集团宣布支付宝已经完成对境外用户在中国使用移动支付的服务支持。来自全球的运动员、游客，可以在全国使用支付宝享受购物、打车、坐地铁、游览景区等各种便捷服务。

用户需要下载支付宝 App，点击“注册账号”，选择“国际版”。完成之后，用户可点击“立即添加”进入绑卡页面，按照页面提示，即可完成绑卡操作。目前，支付宝已支持 Visa、Mastercard、Discover Global Network（含 Diners Club）、JCB 等国际卡组织。

另外，支付宝绑定国际卡后的使用方式与国内银行卡并无不同，均支持扫码支付和付款码支付。

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