AMD Threadripper PRO 7995WX 现身 Geekbench：确认 96 核 192 线程

IT之家 8 月 17 日消息，惠普新款 Z6 G5 工作站现已出现在了 Geekbench 跑分平台，搭载了 AMD 即将发布的 Threadripper PRO 7995WX 线程撕裂者处理器。

Geekbench 数据显示，AMD Threadripper PRO 7995WX 为 96 核 192 线程，频率可达 5.14 GHz。该系列处理器支持了 DDR5 内存，上图中的机器使用了 512GB 内存。

跑分方面，这款处理器在 Geekbench 5.5 中单核得分为 2095 分，多核得分为 81408 分。作为对比，AMD 老款 AMD Threadripper PRO 5995WX （64 核）的分数可达 1600+ / 54000+。

IT之家汇总 Threadripper 7000 爆料如下：

该系列处理器将分为工作站和 HEDT 两个平台，基于 AMD Zen4 CPU 架构。Threadripper PRO 7000 系列处理最高可达 96 核，支持 8 通道内存，拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，不支持超频。Threadripper 7000 支持 4 通道内存，拥有 64 条 PCIe 5.0 通道，支持超频。

AMD 暂未宣布 Threadripper 7000 的发布时间，有消息称今年 9 月发布。

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