iQOO Z8x 手机通过国家质量认证：支持 44W 快充，骁龙 6 Gen 1 处理器

IT之家 8 月 15 日消息，近日一款型号为“V2312A”的 vivo 新机通过了国家质量认证，支持 44W 有线快充，预计为 iQOO Z8x 手机，此前这款新机已经通过无线电核准。

这款型号为 V2312A 的新机曾现身 Geekbench 6 跑分平台，单核 968 分、多核 2851 分，搭载骁龙 6 Gen 1 处理器，提供 8GB RAM。按照博主 @ WHYLAB 爆料，这款新机将配备 2388×1080 LCD 高刷屏，内置 6000mAh 大电池。

值得一提的是，发布于今年三月的 iQOO Z7x 搭载了 80W 有线快充，如果 iQOO Z8x 采用 44W 快充，充电功率可以说砍掉了近一半，但处理器性能进行了升级。

据IT之家此前报道，iQOO Z7x 采用骁龙 695 处理器，搭载基于 Android 13 的 OriginOS 3 系统，采用了 6.64 英寸 2388×1080 LCD 挖孔直屏，支持 120Hz 刷新率、七重护眼，典型亮度为 480 尼特。影像方面，iQOO Z7x 后置 50MP 主摄 + 2MP 微距双摄，前置 8MP 挖孔镜头。

▲ iQOO Z7x，图源官网

关于 iQOO Z8x 的售价可以参考上代机型，iQOO Z7x 的 6GB + 128GB 售价为 1299 元，8GB + 128GB 售价为 1399 元，8GB + 256GB 售价为 1499 元。

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