赛昉科技发布全球首款 RISC-V 大小核处理器子系统，性能比肩 ARM A76 / A75

IT之家 8 月 17 日消息，赛昉科技今日发布了两款自主研发的 RISC-V 处理器内核新产品：昉・天枢-90（Dubhe-90）与昉・天枢-80（Dubhe-80）。

据介绍，Dubhe-90 主打“极致性能”，是 Dubhe Max Performance 系列旗舰产品；Dubhe-80 主打“高能效比”，是 Dubhe Efficiency Performance 系列首款产品。两款产品也就是大家常说的 CPU 大小核。

与此同时，基于 Dubhe-90、Dubhe-80 以及赛昉科技片上一致性互联 IP—— 昉・星链-500（StarLink-500），赛昉科技发布了首个国产高性能 RISC-V 多核子系统 IP 平台，号称是全球首款 RISC-V 大小核处理器子系统解决方案，填补了 RISC-V 领域相应市场的空白。

▲ 图源赛昉科技公众号，下同

赛昉科技称，昉・天枢-90“大核”性能比肩 ARM Cortex-A76，SPECint2006 9.4 / GHz，客户主要来自于 PC、高性能网络通讯、机器学习、数据中心等高端应用领域。

▲ 昉・天枢-90 CPU Core IP

相较于昉・天枢-90，昉・天枢-80 号称性能差仅为 20% 的前提下，能效比提升 50%，满足移动、桌面、工控、人工智能、汽车等场景的应用需求。

昉・天枢-80 采用 9 + 级流水线、三发射、乱序执行的设计，SPECint2006 8.0 / GHz，号称性能超过 ARM Cortex-A75，支持至今最完整的 RISC-V 指令集，包括 RV64GC、位操作扩展 B（Bitmanip 1.0）、向量扩展 V（Vector 1.0）及虚拟化扩展 H（Hypervisor 1.0）等。

▲ 昉・天枢-80 CPU Core IP

基于 Dubhe-90、Dubhe-80 与 StarLink-500，赛昉科技发布首个国产高性能 RISC-V 多核子系统 IP 平台解决方案，支持 8 个核心的一致性协同工作，可被广泛应用于 PC、笔记本电脑、移动设备、瘦客户机、NAS、工控机及各类行业终端的主控芯片设计。IT之家查询发现，赛昉科技 RISC-V 处理器 —— 昉・惊鸿-8100（JH-8100）便采用了该设计方案。

▲ 高性能 RISC-V 多核子系统 IP 平台

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