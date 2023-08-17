OPPO Watch 4 Pro 手表预热：配备 ECG 心电传感器，LTPO 显示屏

IT之家 8 月 17 日消息，今日，OPPO 官方继续对新款智能手表 Watch 4 Pro 进行预热，确认搭载骁龙 W5 和恒玄 2700 旗舰双芯。

据官方介绍，OPPO Watch 4 Pro 将配备 8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器、腕温传感器以及 ECG 心电传感器。在上一代产品中，OPPO 智能手表已支持心电分析、血管健康研究、全天候心率监测、连续血氧监测等功能，预计新品将在健康监测、运动监测等方面继续提升。

此外，OPPO Watch 4 Pro 将继续配备 LTPO 显示屏，支持息屏全彩显示；支持 85 + 独立应用，可完整显示地图导航；配备 2GB 运行内存，4.2GB/s 传输速率，官方宣称应用启动速度“指数级领先”其他智能手表（32MB 运行内存）。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 曾爆料 OPPO Watch 4 Pro 支持独立 eSIM，搭载 4nm 骁龙 W5+BES2700 双芯平台，内置 570mAh± 电池，在全智能模式下可续航 5 天。此外，OPPO Watch4 Pro 中框从铝合金换成 316 不锈钢，底座材质升级为陶瓷，预计本月和折叠屏新机一起登场。

作为参考，OPPO Watch 3 标准版起售价为 1599 元，Pro 版为 1999 元。

▲ OPPO Watch 3 Pro，图源 OPPO 官网

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。