首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iPhone 15 Pro 手机铝板模型曝光，据称接近上手效果

2023/8/17 14:35:26 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 软媒用户1942143 的线索投递！

IT之家 8 月 17 日消息，博主 @i 冰宇宙 晒出三张照片，据称为苹果 iPhone 15 Pro 手机铝板模型，接近上手效果。

图片 1

从图中可以看到，iPhone 15 Pro 的前置镜头依旧采用“叹号”开孔，最终将呈现为“灵动岛”外观，屏幕边框目测达到四等边的效果，下巴的宽度控制不错。该模型底部呈现了 USB-C 接口，这再次验证了此前的传闻，lightning 接口将陆续退出历史舞台。

图片 1

▲ 图源博主 @ i 冰宇宙，下同

图片 2

据IT之家此前报道，彭博社记者 Mark Gurman 称苹果将把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的边框尺寸从 2.2 毫米缩小到 1.5 毫米。

苹果将在 iPhone 上使用一种称为低压注塑成型（LIPO）的技术来实现这一目标，该技术之前曾在 Apple Watch 上使用过。Gurman 称，在将 LIPO 技术引入 iPhone 后，苹果还希望将该功能引入 iPad

图片 3

Gurman 还透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。关于苹果发布会的官方消息，IT之家也会持续关注并进行跟进报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苹果手机iPhone 15 Pro

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用