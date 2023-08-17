因供应链问题和需求担忧，分析师预测苹果 iPhone 15 系列将减产

IT之家 8 月 17 日消息，预计苹果公司将于下个月发布 iPhone 15 系列手机，然而有传言称，该公司在某些零部件的大规模生产方面遇到了一些问题，例如显示屏和摄像头。尽管一切迹象表明 iPhone 15 将在 9 月份发布，但分析师 Jeff Pu 认为，苹果已经开始削减新手机的产量。

Pu 在一份发给投资者的报告中提到，苹果预计今年年底将生产 7700 万部 iPhone 15 系列手机，而之前预计该公司将出货约 8300 万部。据 Pu 解释，这种预期背后有两个主要原因。

首先，供应问题仍可能影响 iPhone 15 的大规模生产。Pu 特别提到，索尼的摄像头传感器、Pro 机型的新型钛合金框架和边框更窄的新显示屏可能会推迟新手机的生产。

其次，Pu 还认为，苹果已经调整了其销售预期，因为“需求担忧”。据传言，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的价格将比前代机型更高，这可能导致需求降低。“发布前削减生产计划不是一个积极的信号，而且 iPhone 15 Pro Max 的潜在价格上涨也可能抑制最终需求。”该分析师说。

2023 财年第三季度苹果 iPhone 销售收入下降，从 406.7 亿美元降至 396.7 亿美元（IT之家备注：当前约 2899.88 亿元人民币）。在与投资者的电话会议上，苹果首席执行官蒂姆・库克确认，在美国这个主要市场上，该公司销售的 iPhone 数量减少了，尽管在其他一些地区取得了更好的成绩。

另一方面，Jeff Pu 再次强调了对 2024 年底发布的 iPhone 16 Pro 机型的期待。该分析师表示，苹果已经与其供应商就 Wi-Fi 7 芯片、新的 4800 万像素超广角镜头和更新的蓝牙和超宽带芯片进行了谈判。

据此前彭博社消息，苹果将于 9 月 12 日或 13 日举行特别活动，发布 iPhone 15 系列新机。

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