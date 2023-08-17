三星 SDI 将在蔚山工厂建设韩国首条磷酸铁锂电池生产线

IT之家 8 月 17 日消息，据韩媒 BusinessKorea 报道，三星 SDI 将在其位于蔚山的工厂建造一条磷酸铁锂电池生产线，这也是韩国首条该类型电池的生产线。

报道援引业界和当地政府消息人士称，三星 SDI 正与蔚山市政府官员讨论在蔚山工业区建设“下一代电池”和全国首条磷酸铁锂电池生产线的事宜。三星 SDI 的一位代表还称，目前尚不确定将要生产的磷酸铁锂电池是用于电动汽车还是储能系统，“最终投资仍需时日”。

另据IT之家本月初援引市调机构 SNE Research 报道，今年 1 至 6 月全球新登记动力电池装车量为 304.3 GWh，同比增长 50.1%。韩国三大电池制造商的电池装车量也全线增长，但市占率总和为 23.9%，同比下滑 2.2 个百分点。

▲ 图源 SNE Research

具体品牌来看，LG 新能源电池装车量为 44.1GWh，同比增长 50.3%，以 14.5% 的市占率位居全球第 3；SK Innovation 装车量为 15.9GWh，同比增长 16.1%，以 5.2% 市占率位居全球第 5；三星 SDI 为 12.6GWh，同比增长 28.2%，以 4.1% 的市占率位居第 7。三家韩企的市占率之和为 23.9%，同比下降 2.2 个百分点。

与其形成鲜明对比的是中国企业，中国宁德时代同期以 36.8% 的市占率位居第一，电池装车量同比增长 56.2% 至 112GWh。比亚迪同比增长 102.4% 至 47.7GWh，以 15.7% 的市占率紧随其后。

而在上月底，也有消息称三星 SDI 正在与多家汽车制造商就 2027 年量产全固态电池进行谈判。三星 SDI 中大型电池部门副总裁兼战略营销团队负责人 Sohn Michael 在近日的二季度业绩电话会议上表示：“我们不能透露客户姓名，但我们目前正在与几家汽车制造商就 2027 年量产计划进行谈判。”

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