工信部许可中国电信 2/3/4G 的 800MHz 频段改用于 5G，增强覆盖和穿透

IT之家 8 月 17 日消息，工信部无线电管理局今日发布公告，为进一步提升 5G 对乡镇、农村及边远地区的覆盖质量，加大无线电频谱资源对 5G 高质量发展的支持力度，近日，工业和信息化部许可中国电信将现网用于 2G / 3G / 4G 系统的 800MHz 频段频率重耕用于 5G 公众移动通信系统。

公告称，800MHz 频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此次许可中国电信使用其 800MHz 频段开展 5G 业务，进一步强化了我国 1GHz 以下频段 5G 优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量 5G 服务。

一直以来，工业和信息化部高度重视公众移动通信系统无线电频率资源统筹供给，目前已累计向中国电信等四家基础电信运营企业许可公众移动通信系统无线电频率资源带宽 1109MHz，其中 73% 的频谱资源可用于 5G，有效保障了 5G 通信容量和信号覆盖的需求，中低频段 5G 频率资源位居世界前列。

据IT之家此前报道，中国电信 6 月移动用户数达 4.02 亿户，当月净增 79 万户，当年净增 1073 万户。其中 5G 套餐用户数达 2.95 亿户，当月净增 424 万户，当年净增 2690 万户。

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