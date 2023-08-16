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HMD 发布诺基亚 G310 5G 手机：满电续航 3 天、QuickFix 设计易于维修

2023/8/16 10:14:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，HMD Global 今天在美国市场推出了诺基亚 G310 5G 手机，作为 G42 5G 手机的衍生版本，采用 Nordic 设计，进一步增强了耐用性，并承诺满电情况下可以续航 3 天时间。

诺基亚 G310 手机采用铝合金中框，配有康宁大猩猩 3 玻璃保护，最大的亮点在于采用 QuickFix 设计，用户遇到故障之后，可以根据官方提供的支持手册，轻松拆卸，并更换问题零件。

IT之家在此附上诺基亚 G310 5G 手机规格如下：

  • 6.56 英寸屏幕：分辨率为 720 x 1612，长宽比为 20:9、刷新率为 90Hz，亮度 450 尼特（典型值）、峰值亮度 560 尼特，大猩猩玻璃 3 保护

  • 高通骁龙 8nm 480+ 八核处理器，配 Adreno 619 GPU

  • 4GB 内存、128GB 存储空间、支持可扩展虚拟内存，支持最高 1TB 的 microSD 扩展

  • 5000 万像素摄像头（f / 1.8 光圈）、200 万像素景深 + 200 万像素微距摄像头（f / 2.4 光圈）、LED 闪光灯、散景、视频 EIS、OZO 音频环绕和风噪消除

  • 800 万前置摄像头

  • 运行安卓 13 系统

  • 侧面配有指纹传感器

  • IP52 级别防水

  • 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB 2.0

  • 尺寸：165.0 x 75. 8 x 8.55mm

  • 重量：193.8 克

  • 配 5000mAh 容量电池，支持 20W 充电

  • 8 月 24 日发售，售价为 186 美元（IT之家备注：当前约 1358 元人民币）

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关键词：手机诺基亚

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