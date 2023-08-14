国际电信联盟：中国固定宽带费用全球第二低

IT之家 8 月 14 日消息，据央视新闻，国际电信联盟（ITU）发布的《2022 年 ICT 服务可负担性》报告显示，中国用户的通信费用负担进一步降低，固定宽带费用仅高于列支敦士登。

数据显示，我国固定宽带服务成本 2022 年在月人均国民总收入（GNI）中的占比从上年的 0.5% 进一步降低至 0.45%，排名全球第二（第一是 0.37，第三是 0.49）。

此外，在移动数据费用方面，我国同样远低于全球平均水平。中国香港和中国内地均为 0.12，同样是仅次于列支敦士登。

央视指出：自 2015 年以来，网络“提速降费”政策成为我国一项战略性工程。如今，固定宽带和 4G 用户端到端平均下载速率提高 7 倍，相继取消手机长途漫游费、流量“漫游”费，移动流量资费降幅超 95%，企业宽带和专线资费降幅超 70%，累计让利超 7000 亿元。

参考IT之家此前报道，网速分析机构 Ookla 发布的 2023 年第一季度的最新互联网性能报告显示，新加坡、阿联酋、智利、中国和丹麦位列固定宽带速度最快的国家 / 地区榜单前五。

全球互联网固定宽带下载和上传速度的中位数分别记录为 79 Mbps 和 34.92 Mbps，延迟为 9 毫秒；全球移动互联网的下载和上传速度中位数分别为 41.54 Mbps 和 10.42 Mbps，延迟为 28 毫秒。

此外，Ookla 报告还揭示了一些城市的互联网性能。其中，北京的固定宽带中位数速度最快，为 264.92 Mbps，延迟为 9 毫秒。卡塔尔的 Ar-Rayyan 移动网速最快，为 223.87 Mbps，延迟 18 毫秒。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。