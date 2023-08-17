Def Con 2023 白帽大会：黑客可用“廉价蓝牙发射器”伪造 iOS 通知，进而实施社工钓鱼

IT之家 8 月 17 日消息，在 Def Con 2023 白帽大会上，白帽 Jae Bochs 使用一款“廉价蓝牙发射器”，利用苹果 iOS 的蓝牙弹窗，向参与大会的技术人员演示“如何发送假通知以进行钓鱼”。

据悉，这款“蓝牙发射器”由树莓派、蓝牙适配器、几根天线和一块外置电池组成。Jae Bochs 表示，该设备成本约为 70 美元（IT之家备注：当前约 512 元人民币），黑客可以利用该设备，对个人范围内的苹果设备进行钓鱼攻击。

▲ 图源 Jae Bochs 的演示

实际上 Jae Bochs 的做法原理和华强北的“山寨 AirPods”的“蓝牙弹窗”大致相同，都是通过掌握调用苹果 iOS“蓝牙弹窗”的方法，从而实现自定义“弹窗内容”的行为。

Jae Bochs 表示：“如果用户与 iPhone 上弹出的钓鱼提示进行交互，用户就有可能被欺骗‘自己交出自己的密码’”。

Jae Bochs 声称，苹果公司从 2019 年开始就已经意识到了这个问题。不过苹果公司对此并没有采取任何措施，这主要是因为“苹果公司销售了大量 AirPods 耳机，如果更改相关协议，将会导致苹果公司付出巨额成本”。

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