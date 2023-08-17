字节跳动抖音子公司推出 AI 机器人“豆包”，基于云雀模型

IT之家 8 月 17 日消息，字节跳动旗下 LLM 人工智能机器人“豆包”现已开始小范围邀请测试，用户可通过手机号、抖音或者 Apple ID 登录。

据称，“豆包”是字节跳动公司基于云雀模型开发的 AI 工具，提供聊天机器人、写作助手以及英语学习助手等功能，它可以回答各种问题并进行对话，帮助人们获取信息，支持网页 Web 平台，iOS 以及安卓平台，但 iOS 需要使用 TestFlight 安装。

官网用户协议显示，“豆包”软件及相关服务系指北京春田知韵科技有限公司（IT之家注：该公司成立于 2023 年 7 月 26 日，属于北京抖音信息服务有限公司 100% 控股子公司）及 / 或关联方以网页、应用程序（可能含不同版本）、小程序、供第三方网站和应用程序使用软件开发工具包（SDK）、应用程序编程接口（API）以及随技术发展出现的创新形态方式向你提供的产品与服务，包括但不限于以“AI 交互对话”为核心功能以及其他功能的平台。

这款软件及相关服务的核心功能是 [AI 对话] ，需要用户登录账号后方可使用。官方也提到：你注册的账号仅限于你本人使用，未经该公司书面同意，禁止以任何形式赠与、借用、出租、转让、售卖或以其他方式许可他人使用。如果该公司发现或者有合理理由认为使用者并非账号初始注册人，为保障账号安全，公司有权立即暂停或终止向该注册账号提供服务，并有权永久禁用该账号。

此外，如果你在注册后未及时进行初次登录使用或连续超过六个月未登录账号使用等情形，该公司有权收回你的账号。如果账号被收回则可能无法通过你此前持有的账号登录并使用本软件及相关服务，你的账号下保存的任何个性化设置和使用记录将无法恢复。在收回你的账号之前，该公司将以适当的方式向你作出提示，如你在收到相关提示后六个月内仍未登录、使用账号，公司将进行账号收回。如果你的账号被收回，你可以通过注册新的账号登录、使用相关软件及相关服务。

这里有一点需要提一下，“豆包”隐私政策更新日期和生效日期均为 2023 年 8 月 22 日。

官方还规定：未经该公司书面许可，任何用户、第三方不得自行或授权、允许、协助任何他人对本软件及相关服务中信息内容进行如下行为：

（1）复制、读取、采用本软件及相关服务的信息内容，用于包括但不限于宣传、增加阅读量、浏览量等商业用途；

（2）擅自编辑、整理、编排本软件及相关服务的信息内容后在本软件及相关服务的源页面以外的渠道进行展示；

（3）采用包括但不限于特殊标识、特殊代码等任何形式的识别方法，自行或协助第三人对本软件及相关服务的信息内容产生流量、阅读量引导、转移、劫持等不利影响；

（4）其他非法获取或使用本软件及相关服务的信息内容的行为。

未经该公司书面许可，任何用户、第三方不得以任何方式（包括但不限于盗链、冗余盗取、非法抓取、模拟下载、深度链接、假冒注册等）直接或间接盗取本软件及相关服务的文字、图片、视频等信息内容，或以任何方式（包括但不限于隐藏或者修改域名、平台特有标识、用户名、以及专利、版权、商标或其他所有权声明等）删除、隐匿或改变相关信息内容的权利管理电子信息、或以任何方式删除、隐匿、改变本软件及相关服务上显示或其中包含的任何专利、版权、商标或其他所有权声明。

经该公司书面许可后，任何用户、第三方对本软件及相关服务的信息内容的分享、转发等行为，还应符合以下规范：

（1）对抓取、统计、获得的相关数据，未经公司事先书面同意，不得将上述数据以任何方式公示、提供、泄露给任何第三人；

（2）不得对本软件及相关服务的源网页进行任何形式的任何改动，包括但不限于本软件及相关服务的首页（profile 页面）链接等入口，也不得对本软件及相关服务的源页面的展示进行任何形式的遮挡、插入、弹窗等妨碍；

（3）应当采取安全、有效、严密的措施，防止本软件及相关服务的信息内容被第三方通过包括但不限于“蜘蛛（spider）”程序等任何形式进行非法获取；

（4）不得把相关数据内容用于公司书面许可范围之外的目的，进行任何形式的销售和商业使用，或向第三方泄露、提供或允许第三方为任何方式的使用；

（5）向任何第三人分享、转发、复制本软件及相关服务信息内容的行为，应当遵守公司为此制定的其他规范和标准。

此外，官方要求用户不得利用基于深度学习等新技术新应用制作、发布、传播虚假信息。你在发布或传播利用基于深度学习、虚拟现实等新技术新应用生成的信息时，应当以显著方式予以标识或提示。你不应删除或者以令人误导的方式修改本软件基于深度学习、虚拟现实等新技术新应用添加的标识。

为了保障软件与服务的安全运行、运营的质量及效率，豆包还会收集用户的硬件型号、操作系统版本号、设备标识符（Android 如 AndroidID、OAID、IMSI、SIM 卡信息（如 ICCID）、GAID，iOS 如 IDFV；不同的标识符在有效期、是否可由用户重置以及获取方式方面会有所不同）、网络设备硬件地址（设备 MAC 地址）、IP 地址、WLAN 接入点（如 SSID，BSSID）、蓝牙（Bluetooth）、基站、软件版本号、网络接入方式、类型、状态、网络质量数据、操作、使用、服务日志、设备传感器数据。

为了预防恶意程序、保障运营质量及效率，豆包还会收集正在运行的进程信息、页面的总体运行、使用情况与频率、页面崩溃情况、总体使用情况、性能数据。

参考资料：

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