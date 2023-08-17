消息称谷歌正在开发生活辅助 AI 工具，可当作私人管家

IT之家 8 月 17 日消息，今年早些时候，谷歌合并了旗下的 DeepMind 和 Brain 两个 AI 团队，成立了 Google DeepMind。现在，合并后的团队已经在“高效开展一系列 AI 项目”，IT之家昨日曾报道，谷歌当下正在“争分夺秒”地准备在今年秋天发布 Gemini AI，以赶上 OpenAI 的 GPT-4 等竞争对手。

据《纽约时报》报道称，谷歌团队成员目前还在开发另一款未命名的 AI 工具，这款工具更注重于“私人护理”，可为用户担任“私人管家”，为用户提供“个人生活建议”。

外媒表示，谷歌当下正在与外部承包商 Scale AI 合作，测试这款新的 AI 工具，外媒同时举例阐述这款 AI 工具能够回答的用户问题：

我有一个非常要好的朋友，今年冬天就要结婚了。她是我的大学室友，也是我婚礼上的伴娘。我非常想去参加她的婚礼为她庆祝，但找了几个月的工作，我还是没有找到工作。她要举行一个目的地婚礼，而我现在根本负担不起机票和酒店的费用。我该怎么告诉她我不能去呢？

▲ 图源 纽约时报

据悉，谷歌的新 AI 工具可以针对“这种特殊情况”结合用户本身信息，提供一系列“最恰当的”建议。外媒同时表示，未来谷歌还可以结合个人信息，为不同人提供一系列财务建议、帮助人们学习新技能的教程，或为用户智能提供一系列“膳食计划”。

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