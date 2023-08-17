字节跳动旗下时光相册将于 11 月 15 日停止运营

IT之家 8 月 17 日消息，字节跳动旗下时光相册今日发布公告，称时光相册将于 2023 年 11 月 15 日 00:00:00 起正式停止运营。

公告称，即日起，关闭时光相册备份、分享、任务及会员功能：即日起至 2023 年 11 月 14 日 23:59:59，用户可以正常浏览和下载备份过的照片和视频，但无法再备份和分享新的照片和视频。用户可升级到时光相册最新版本，选择「全部下载」以保证快速下载全部照片。

即日起将停止会员自动续费，已经购买会员但截止 2023 年 8 月 15 日 00:00:00 尚未到期的用户，将以此为节点，按照会员剩余天数折算后退费，退费将于 2023 年 8 月 22 日起，自动退还至您的支付宝或微信账户，届时请注意查收。

2023 年 11 月 15 日 00:00:00 起，时光相册正式停止运营，所有功能停止使用，同时关闭所有 App 下载入口。

据IT之家了解，时光相册是字节跳动旗下一款主打亲密共享的智能云相册 App，是字节跳动于 2017 年收购而来。

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