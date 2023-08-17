惠普星 One P32 一体机配置升级：i5-13400T + 32 英寸 4K 大屏，8499 元

IT之家 8 月 17 日消息，惠普在去年推出了一款星 32 一体机，搭载 32 英寸 4K 大屏，配备了 i5-12400T 台式机处理器，售价 7999 元。现在，这款一体机改名为星 One P32 2023，同时配置升级到了 i5-13400T，售价 8499 元。

IT之家整理惠普星 One P32 一体机参数如下：

这款一体机搭载了 31.5 英寸 4K 屏，99% 屏占比，98% DCI-P3 色域，HDR400 认证。

配置方面，这款一体机搭载 i5-13400T 处理器，6 大核 + 4 小核，最高 4.4GHz，基础功耗 35W，核显配置，无独显。标配 16GB DDR4 内存和 1TB PCIe 4.0 SSD。

其他方面，这款一体机配备了 500 万像素摄像头，支持人脸识别登录；配备 HDMI、USB-C、SD 卡槽等接口；配备 19W 大功率音箱，分为两个高音单元、两个中音单元和两个低音单元；底座支持 Qi 无线充电。

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