惠普 Dragonfly G4 轻薄本上架：酷睿 i7-1355U，售价 12999 元起

IT之家 8 月 14 日消息，惠普 Dragonfly G4 高端轻薄笔记本于今年 1 月在海外发布，该产品现已上架惠普京东自营官方旗舰店，8 月 17 日 0 点开售，首发价 12999 元起。

据官方介绍，惠普 Dragonfly G4 笔记本采用高强度镁材质打造的金属外壳（A / C / D 面），轻至 1.2kg 左右，薄至 16.9mm，提供幻夜蓝、天际银两款配色。机身通过 19 项业界严苛军标认证，包括跌落测试、机械冲击测试、高海拔测试、关机低温测试、极端温度测试等。

惠普 Dragonfly G4 笔记本配备 13.5 英寸 OLED 显示屏（IT之家注：分辨率 3000×2000），支持 100% DCI-P3 高色域显示，亮度达 400 尼特，屏幕比例为 3:2。这款新品配备 500 万像素摄像头，支持动态智能追踪、摄像头自动切换、远程白板自动校正、背景切换、人脸识别等功能，搭载 B&O 音响专业音效，话筒支持 AI 智能降噪，提供指纹识别功能。

该系列产品配备英特尔酷睿 i7-1355U 处理器，至高频为 5.0GHz，采用 12 线程和 10 核心，配备 128 bit 集成显卡，至高搭载 32GB LPDDR 板载内存和 2TB PCle Gen4×4 高速 SSD，获得英特尔Evo认证，支持 5G 模块。

续航方面，这款新品配备采用 6 芯 68Whr 大容量电池，提供 65W Type-C 适配器，官方宣称“可在 30 分钟快速将电量充至 50%”。

接口方面，惠普 Dragonfly G4 配备一个 HDMI 2.0b、一个 Nano SIM 卡槽、两个雷电 4 接口、一个 USB 3.2 Gen 1（支持关机充电）、一个 3.5mm 耳机接口以及一个安全锁孔。

除了常规版本，惠普 Dragonfly G4 还推出了触控屏版本。该版本配备 13.5 英寸 1920x1280 全高清触控屏，亮度可达 1000 尼特，支持多点触控以及 100% sRGB 高色域，其余配置与常规版本基本一致。

IT之家附惠普 Dragonfly G4 各版本售价：

32GB+1TB 常规版 12999 元

32GB+1TB 触屏版 14499 元

32GB+2TB 触屏版 16599 元

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