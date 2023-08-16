打印机行业“潜规则”曝光：没有墨水无法扫描、传真

IT之家 8 月 16 日消息，The Verge、Arstechnica 等国外科技媒体近日披露了打印机行业的一个潜规则，包括惠普和佳能在内的诸多品牌，多功能一体机如果没有墨水，那么就无法执行扫描、传真等非墨水相关的功能。

这些打印机厂商的做法自然遭到了用户的强烈反对，虽然部分用户通过集体诉讼等方式维护自身权益，但厂商依然通过各种手段，阻止用户在没有墨水的情况下使用其它一体机功能。

报道称惠普于 2022 年年中遭到集体诉讼，指控惠普在广告宣传中，并未向用户明确告知，在没有墨水的情况下无法扫描和传真。

不过法院于今年 1 月 13 日驳回了这起集体诉讼，但允许原告进行修改。惠普随后提交动议，希望阻止这些原告修改，不过加州北方法官于 8 月 10 日驳回了惠普的动议。

本次集体诉讼涉及的惠普一体机机型包括：

HP Deskjet 2755e

HP DeskJet 3755

HP DeskJet 4155e

HP ENVY 6055e

HP ENVY 6075

HP ENVY 6455

HP ENVY Pro 6475

HP OfficeJet 250 Mobile

HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format

HP OfficeJet Pro 8025

HP DeskJet 2622

HP DeskJet 2655

这种情况并非惠普个例，佳能（Canon）也存在相同问题，于今年 3 月遭到集体诉讼，原告声称：“广告是虚假的，误导性的，并存在合理地欺骗公众”。

佳能目前已经和原告达成和解，但是并未披露和解条款，IT之家在此附上受影响的打印一体机机型如下：

MAXIFY GX7020

MAXIFY GX6020

PIXMA TS3520

PIXMA G3260

PIXMA G7020

PIXMA G2260

PIXMA MX330

PIXMA MX452

PIXMA TS9520

PIXMA TR8620

PIXMA TS6420

PIXMA TS6320

PIXMA TR4520

PIXMA MG3620

PIXMA MG2522

PIXMA TS3320

PIXMA TR7020

PIXMA TS9521C

PIXMA TS8320

PIXMA TR8520

PIXMA TR7520

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