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打印机行业“潜规则”曝光：没有墨水无法扫描、传真

2023/8/16 11:51:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 16 日消息，The Verge、Arstechnica 等国外科技媒体近日披露了打印机行业的一个潜规则，包括惠普和佳能在内的诸多品牌，多功能一体机如果没有墨水，那么就无法执行扫描、传真等非墨水相关的功能。

这些打印机厂商的做法自然遭到了用户的强烈反对，虽然部分用户通过集体诉讼等方式维护自身权益，但厂商依然通过各种手段，阻止用户在没有墨水的情况下使用其它一体机功能。

报道称惠普于 2022 年年中遭到集体诉讼，指控惠普在广告宣传中，并未向用户明确告知，在没有墨水的情况下无法扫描和传真。

不过法院于今年 1 月 13 日驳回了这起集体诉讼，但允许原告进行修改。惠普随后提交动议，希望阻止这些原告修改，不过加州北方法官于 8 月 10 日驳回了惠普的动议。

本次集体诉讼涉及的惠普一体机机型包括：

  • HP Deskjet 2755e

  • HP DeskJet 3755

  • HP DeskJet 4155e

  • HP ENVY 6055e

  • HP ENVY 6075

  • HP ENVY 6455

  • HP ENVY Pro 6475

  • HP OfficeJet 250 Mobile

  • HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format

  • HP OfficeJet Pro 8025

  • HP DeskJet 2622

  • HP DeskJet 2655

这种情况并非惠普个例，佳能（Canon）也存在相同问题，于今年 3 月遭到集体诉讼，原告声称：“广告是虚假的，误导性的，并存在合理地欺骗公众”。

佳能目前已经和原告达成和解，但是并未披露和解条款，IT之家在此附上受影响的打印一体机机型如下：

  • MAXIFY GX7020

  • MAXIFY GX6020

  • PIXMA TS3520

  • PIXMA G3260

  • PIXMA G7020

  • PIXMA G2260

  • PIXMA MX330

  • PIXMA MX452

  • PIXMA TS9520

  • PIXMA TR8620

  • PIXMA TS6420

  • PIXMA TS6320

  • PIXMA TR4520

  • PIXMA MG3620

  • PIXMA MG2522

  • PIXMA TS3320

  • PIXMA TR7020

  • PIXMA TS9521C

  • PIXMA TS8320

  • PIXMA TR8520

  • PIXMA TR7520

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关键词：打印机惠普

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